Indien : Gehörloser Junge (10) nach viereinhalb Tagen aus Brunnen gerettet

Am Freitag fiel ein Junge im Bundesstaat Chhattisgarh beim Spielen in einen rund 24 Meter tiefen Brunnenschacht. Nach einer mehrtägigen Rettungsaktion konnte der Zehnjährige nun wohlbehalten gerettet werden.

In Indien ist ein Junge in einen rund 24 Meter tiefen Bohrbrunnen gefallen und erst nach viereinhalb Tagen gerettet worden. Mit den Gebeten aller und unnachgiebigen Anstrengungen des Rettungsteams sei der Junge in Sicherheit gebracht worden, teilte der Regierungschef des betroffenen Bundesstaates Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, in der Nacht auf Mittwoch auf Twitter mit. Der Junge habe in dem Bohrbrunnen mit einer Schlange und einem Frosch ausgeharrt. Der Regierungschef wünschte dem Kind eine schnelle Erholung. Der Junge sei stabiler Gesundheit, berichtete die «Times of India» am Mittwoch unter Berufung auf seine Retter.