Alles ohne Auto erreichbar : Gehört den 15-Minuten-Städten die Zukunft?

Bessere Luft, weniger Lärm, mehr Lebensqualität: Paris will bis 2024 zu einer Stadt werden, in der sich alle Lebensbedürfnisse in einer Viertelstunde zu Fuss oder mit dem Fahrrad abdecken lassen. Weitere Städte ziehen nach.