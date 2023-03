Egnach: Wer hat in der Badi einen Ring verloren?

Eine Thurgauerin hat letzten Sommer einen Ring gefunden und darauf bei sich zu Hause zur Seite gelegt. Nachdem ihr ein Heiratsantrag gemacht worden war, kam ihr der gefundene Ring wieder in den Sinn. Andrea möchte nun den Besitzer finden und bat 20 Minuten um Hilfe. Bei einem Besuch in der Badi Wiedehorn in Egnach hatte sie den Ring im Sommer gefunden. «Ich bin über die Wiese gelaufen und habe etwas gesehen», so Andrea. «Es war kein spezieller Sommertag und nicht viele Leute waren in der Badi», erzählt sie weiter. Andrea überlegte, den Ring bei der Badi abzugeben, es war aber niemand vor Ort, deshalb nahm sie ihn mit nach Hause. Sie besuchte die Badi am nächsten Tag nicht, weshalb sie den Ring auf die Seite legte. «Danach ist mir völlig untergegangen, dass der Ring noch da ist», erklärt die Thurgauerin.