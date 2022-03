Hafen von Carrara : Gehört die in Italien blockierte 140-Meter-Superjacht Wladimir Putin?

In einem kleinen Hafen in der Toskana liegt eine der grössten und teuersten Privatjachten der Welt vor Anker. Die «Scheherazade» darf derzeit nicht auslaufen, weil die Behörden vermuten, dass sie einem russischen Oligarchen gehört.

Die 140 Meter lange Superjacht «Scheherazade» – hier 2020 in Dubrovnik – liegt seit September in Carrara vor Anker und darf derzeit nicht auslaufen.

Seit die 140 Meter lange, von der deutschen Lürssen-Werft in Bremen erbaute «Scheherazade» 2020 vom Stapel lief, rätseln Schiffsfans, wem die geschätzt 700 Millionen teure Jacht gehört. Bekannt ist laut «New York Times» , dass das Schiff über zwei Helikopter-Landeplätze, einen abdeckbaren und in einen Dancefloor verwandelbaren Swimming-Pool, ein Gym und mehrere Luxuskabinen verfügt.

Unter der Flagge der Cayman Islands

Spekulationen über den mysteriösen Besitzer schiessen ins Kraut. Die Rede ist von einem Scheich oder einem russischen Oligarchen – und von Wladimir Putin selbst. Dieses Gerücht soll zumindest unter Mitarbeitern der Werft kursiert sein, auch in Carrara werde in der Bevölkerung nur von «Putins Schiff» gesprochen.

Kapitän musste Papiere aushändigen

Nun wollen die italienischen Behörden genau überprüfen, wer der wirkliche Besitzer der Luxusjacht ist. Bereits am Freitag waren Ermittler der Finanzpolizei an Bord gekommen, um Schiffspapiere zu überprüfen, und Bennett-Pearce wurde gezwungen, am Dienstag weitere Dokumente auszuhändigen. «Ich hatte keine Wahl», sagt er. Die Beamten würden «sehr genau und auf jeden Aspekt» hinsehen. Er gibt sich aber zuversichtlich, dass sich alles aufklären werde.