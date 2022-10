Basel: Gehört dir eine dieser Uhren? Der Zoll hat sie konfisziert

Elf hochwertige Uhren entdeckte der Zoll am Bahnhof SBB in Basel, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Am 27. September kontrollierten Mitarbeitende des Amts einen Reisenden in der Haupthalle. In seinem Rucksack seien sie auf zehn in eine Papiertüte gepackte Markenuhren gestossen, eine elfte habe er am Handgelenk getragen. Zudem seien diverse neuwertige Markenkleider zum Vorschein gekommen.