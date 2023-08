FC Basel: FCB-Goalie Hitz attackiert Mitspieler Riccardo Calafiori

Drei Punkte aus vier Spielen, nur Platz 11 in der Super League und das peinliche Europacup-Aus gegen Tobol Kostanay – der katastrophale Saisonstart des FC Basel ist spätestens nach der 1:2-Heimniederlage gegen Lausanne-Sport endgültig perfekt. «Das kommt jetzt nicht so überraschend, dass es mich komplett aus den Socken haut», gesteht Marwin Hitz (35) und kritisiert damit indirekt die Transferpolitik der Basler Führung.

Die zahlreichen Abgänge von Leistungsträgern wie Zeki Amdouni, Andy Diouf oder Andy Pelmard hat der FCB bislang alles andere als kompensieren können. «Dass das Kader so wie heute nicht ausreicht, ist jedem klar. Nach diesem Spiel kann man das so deutlich ansprechen», so Hitz. «Wir werden den Ansprüchen nicht gerecht.»

«Es ist zu spät»

Ohne diesen namentlich zu nennen, teilt Hitz auch gegen Teamkollege Riccardo Calafiori (21) aus. Der Italiener, der vor einem Wechsel zur AC Milan steht, fehlte gegen Lausanne-Sport im Basler Aufgebot. Offiziell meldet der FCB den Verteidiger als verletzt. «Oft sind die Spieler, die kurz vor einem Wechsel stehen, schnell einmal angeschlagen», so Hitz. «Das ist eine Sache, die sich nicht gehört. Du spielst für einen Club und die Fans. So etwas ist schwierig zu verdauen.»

FCB-Eigengewächse als Lichtblick

Basel bis Anfang September auf Barrageplatz

In der Krise nun aber nur auf die eigene Jugend zu setzen, sieht Schultz nicht als Patentlösung. «Die Wahrscheinlichkeit mit gestandenen und erfahreneren Spielern, die auch physisch besser dagegenhalten können, ein Spiel zu gewinnen, ist natürlich höher. Mehr Führung auf dem Platz würde auch den jungen Spielern helfen», so der Deutsche. Damit macht der FCB-Trainer deutlich, dass er sich dringend auch routinierte Spieler als Verstärkung wünscht. «Ich bin froh, wenn die Transferperiode endlich vorbei ist. Dieses Thema begleitet uns schon viel zu lang».

Für die Basler geht es in der Super League erst Anfang September weiter. Am kommenden Wochenende wartet in der 1. Cup-Runde der Neuenburger Club Saint-Blaise (2. Liga), anschliessend steht nach der verschobenen Partie gegen Lugano eine spielfreie Woche an. Der FCB muss also mindesten bis zum 3. September und dem Klassiker zu Hause gegen den FCZ mit dem Barrageplatz Vorlieb nehmen.