Mit 20 Minuten in den Ausgang - Gehst du dieses Wochenende feiern?

Die Durststrecke ist vorbei: Nach eineinhalb Jahren Corona-Pause dürfen Clubs ab Samstag wieder ihre Türen öffnen – und das ohne Maskenpflicht. Bedingung ist, dass von allen Besucherinnen und Besuchern ein Covid-Zertifikat verlangt wird. Das hat der Bundesrat in seinem letzten Öffnungsschritt entschieden. Mit seiner Turbo-Öffnung hat er viele Clubs überrumpelt: Grosse Opening-Partys für diesen Samstag sucht man vergebens. Trotzdem gibt es einige Clubs – etwa das Hive in Zürich – in welchen bereits dieses Wochenende gefeiert wird.