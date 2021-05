Öffnungen in Deutschland - Geht an Pfingsten der Europa-Park auf?

«Wenn in Baden-Württemberg die vorgeschriebenen Werte erreicht und eingehalten werden, werden wir alles unternehmen, an Pfingsten unsere Tore zu öffnen», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten.

Der Europa-Park in Rust (D) könnte bald wieder aufgehen.

Falls die Vorschriften von Baden-Württemberg eingehalten werden, könnte es an Pfingsten soweit sein.

Noch bis vor Kurzem war nicht klar, wann der Europa-Park in Rust (D) wieder öffnen kann. Doch nun macht der Vergnügungspark Hoffnung: «Wenn in Baden-Württemberg die vorgeschriebenen Werte erreicht und eingehalten werden, werden wir alles unternehmen, an Pfingsten unsere Tore zu öffnen», sagt Dieter Borer, Leiter der Repräsentanz Schweiz des Europa-Parks, zu 20 Minuten.