In seinem Kanton sind die Beizen zu : Geht Basler Gesundheitsdirektor in anderen Kantonen essen?

1 / 4 Geht der Basler Gesundheitsdirektor trotz des von ihm verordneten Beizen-Lockdowns in anderen Kantonen auswärts essen? Steve Last Die Weltwoche erhebt diese Anschuldigung in einer Kolumne ihres Autoren Christoph Mörgeli. Screenshot Darin werden zwei Fälle geschildert, bei denen Engelberger von Zeugen beim Dinieren gesehen worden sein soll. Screenshot

Alt-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli erhebt in der Weltwoche schwere Vorwürfe gegen den Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Der «christdemokratische Wasserprediger», der in seinem Heimatkanton alle Beizen geschlossen habe, trinke seinen Wein nämlich jetzt in den Nachbarkantonen.

Im Kanton Solothurn sei der Magistrat mit sieben Personen in einem Speiselokal gesichtet worden, schreibt Mörgeli in einer Kolumne, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Dabei habe Engelberger sogar vom Wirt verlangt, Tische zusammenzurücken, was dieser «standhaft» verweigert habe. Und dann soll Engelberger im Oberbaselbiet «im Kreis seiner Familie» ein Cordon bleu verzehrt haben. Diese Story sorgte auf Sozialen Medien im Nu für Aufregung.

Das wäre tatsächlich ein klarer Fall von Doppelmoral, würden dieses Schilderungen zutreffen. Engelberger hat als Regierungsrat und Präsident der Eidgenössischen Gesundheitsdirektoren-Konferenz eine besondere Vorbildfunktion. Er verantwortete vor der Bevölkerung die Schliessung der Basler Gastronomie, als der Kanton am 23. November in den Teil-Lockdown ging. Und er appellierte an die Bevölkerung nicht den kulinarischen Verlockungen in den Nachbarkantonen zu erliegen, wo die Restaurants geöffnet blieben.

Engelberger weist die Anschuldigungen entschieden zurück. «Seit dem Entscheid, die Restaurationsbetriebe im Kanton Basel-Stadt zu schliessen, war Regierungsrat Lukas Engelberger in keinem Restaurant mehr essen – in keinem Kanton», teilt seine Sprecherin auf Anfrage mit.