Ukrainerinnen droht sexuelle Ausbeutung – «Geht das Geld aus, kommt die Verzweiflung – die Schlepper warten»

Eine Geflüchtete wartet in einem Camp an der ukrainisch-slowakischen Grenze.

Am Tag der Invasion stieg das Interesse an pornografischem Material, das Ukrainerinnen zeigt, explosionsartig.

In den frühen Morgenstunden des 24. Februar begann die russische Armee mit einer Invasion der Ukraine an mehreren Fronten. Nachdem der Fortschritt der Angreifer zu stagnieren begann, hat das russische Militär seine Attacken verstärkt und vermehrt Zivilisten getroffen . Seit Beginn der Kampfhandlungen sind laut Daten der Vereinten Nationen (UN) über eine Million Menschen auf der Flucht. Sie versuchen, die umkämpften Gebiete, das Land zu verlassen.

Während sich europäische Länder darauf vorbereiten, Flüchtlinge aufzunehmen, wartet auf dem Weg eine weitere Gefahr: Schlepper haben sich bereits in Stellung gebracht, um die Not der Fliehenden auszunutzen. Weil die Ukraine alle Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren für den Kriegsdienst mobilisiert hat, sind Frauen und Kinder oft auf sich allein gestellt und es droht ihnen unter anderem sexuelle Ausbeutung.

«Es ist traurig»

Mit der Situation in den Grenzgebieten zur Ukraine vertraut ist Irene Hirzel vom Beratungs- und Schulungszentrum gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung «ACT212». «Es ist traurig, aber leider nicht neu», sagt sie. Menschenhandel sei ein grosses Business, das von Kriegen befeuert werde. «Wenn Menschen fliehen müssen, sind sie in einer vulnerablen Situation und werden Ziel von Schleppern. Diese wollen Geld verdienen und interessieren sich nicht für die Menschen, nur für den Gewinn», so Hirzel.

Die Menschenhändler befriedigen damit eine Nachfrage. Am Tag der Invasion sind die Google-Suchen nach «Ukrainian girls» massiv angestiegen und bleiben seither hoch. Das gleiche Phänomen ist laut Hirzel auf Pornoseiten zu beobachten. Fälle von Ukrainerinnen, die in die Fänge von Menschenhändlern gerieten, seien schon nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 gemeldet worden.

«Zahlt nichts, wir helfen gratis»

«Am Anfang haben sie noch Geld. Aber wenn das weg ist, kommt die Verzweiflung», erklärt Hirzel. Auf diesen Moment würden die Schlepper warten und genau dann andere «Verdienstmöglichkeiten» vorschlagen, die in einer Ausbeutungssituation enden können. Um das zu verhindern, seien Partner von «ACT212» in Moldawien im Einsatz. «Sie tragen Schilder wo drauf steht, ‹Zahlt nichts, wir helfen gratis›», sagt Hirzel.

Frauen und Mädchen überproportional gefährdet

«Der Konflikt hat bereits grossen Einfluss auf die Sicherheit der zivilen Bevölkerung, vor allem von Frauen und Mädchen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind», sagt Pramila Patten. Sie ist Sondergesandte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten. In einer Verlautbarung der UN zeigte sie sich bereits am 28. Februar besorgt über die sich «schnell verschlechternde Situation» in der Ukraine.