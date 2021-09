Atalanta Bergamo – YB – Atalanta erhöht den Druck – YB zunehmend mit Abwehrarbeit beschäftigt

Die ersten 45 Minuten sind vorbei und noch immer warten wir auf den ersten Treffer. In der 17. Spielminute konnte Atalanta zwar jubeln, als YB-Verteidiger Sandro Lauper nach einem Freistoss den Ball ins eigene Netz bugsierte, allerdings erkannte Schiedsrichter Felix Brych das Tor nach VAR-Intervention ab. Toloi stand zuvor knapp im Abseits. Die Berner liessen in der Folge nicht mehr viel zu hinten und hatten in der Offensive sogar selber eine Riesenmöglichkeit, als Meschak Elia alleine aufs Bergamo-Tor losziehen konnte, jedoch knapp verzog. Gegen Ende der ersten Halbzeit drückte Atalanta dann noch mal aufs Gaspedal, blieb aber zu wenig präzise im Abschluss.