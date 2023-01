Aufruf: Geht dein Partner arbeiten und du bleibst freiwillig zuhause?

So zeigt die New Yorkerin Gill ihrer Community, wie ein normaler Tag bei ihr aussieht. Aufstehen, Smoothie trinken, Skincare, Shopping, kochen und auf den Freund warten. Auch Kendel Kay gehört zu den «Stayathomegfs». Sie zeigt ihren knapp halben Millionen Followern und Followerinnen ihre Routinen, die jeden Tag grösstenteils gleich aussehen. Ihre Aufgaben: sich um ihr Äusseres kümmern, das Haus in Ordnung bringen und ihren wohlhabenden Freund umsorgen.