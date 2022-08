Basel: «Geht dem Helikopter nicht langsam der Most aus?» 

Am Montagabend fand im Basler Stadtcasino Jubiläums-Gala des Zionistenkongresses statt. Nebst dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog nahmen Bundesrat Guy Parmelin (SVP), der Basler Regierungspräsident Beat Jans (SP) und rund 1200 Jüdinnen und Juden am 125-Jahr-Jubiläum teil. Für den Anlass wurden enorme Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das Stadtcasino wurde komplett abgeschirmt und Armeehelikopter kreisten bis tief in die Nacht über der Stadt. Für deren Lärmpegel konnten viele Anwohnende wenig Verständnis aufbringen.

«Geht dem Helikopter nicht langsam der Most aus?» , empört sich jemand auf der Plattform Jodel. Während sich auf Facebook die Userinnen und User über den Lärm und die damit einhergehende Schlaflosigkeit beklagen, haben viele schlichtweg keine Ahnung, was eigentlich los ist. «Weiss jemand, wieso seit Tagen der Heli über Basel-Stadt kreist?», fragt eine Frau. Sie ist bei weitem nicht die einzige Person, die völlig ratlos ist, weshalb der Luftraum seit einigen Tagen überwacht wird.

700 Armeeangehörige schützten den Kongress

Israelischer Staatspräsident bedankt sich bei Basel

Nach der Jubiläumsfeier nahm der israelische Staatspräsident Isaac Herzog am Montagmorgen ein Treffen mit der Basler Regierung wahr. Der Staatspräsident habe seinen Dank gegenüber der Basler Bevölkerung und den Behörden ausgedrückt, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Es sei eine Ehre, dass die Stadt eine so prägende Rolle in der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft spiele, schreibt die Regierung. «Es war in diesen Tagen spürbar, wie Basel als historischer Erinnerungsort einigen Gästen auch emotional naheging.»