Demoverbot trifft Klimajugend

Geht den Klimaaktivisten wegen Corona die Luft aus?

Bis mindestens im Herbst dürfen keine grossen Demos stattfinden. Stark davon betroffen ist die Klimajugend. Aktivisten geben sich aber kämpferisch.

von Noah Knüsel

Auch wenn der Bundesrat auf dem Weg aus dem Lockdown aufs Tempo drückt: Das Versammlungs- und Veranstaltungsverbot bleibt vorerst bestehen. So sind etwa in Zürich Ansammlungen von mehr als fünf Leuten weiterhin verboten, und öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wird es bis mindestens September nicht geben. So setzte etwa die Polizei am 1. Mai auf Nulltoleranz – was ihr auch Kritik einbrachte.

Das Verbot für Grossveranstaltungen könnte noch über den September hinaus verlängert werden, wie BAG-Sprecher Daniel Dauwalder auf Anfrage sagt. Darüber entscheide der Bundesrat vor den Sommerferien. Und laut Matthias Egger, dem Leiter der Covid-19-Taskforce des Bundes, wird auch Social Distancing noch länger ein Thema bleiben: Bis ein sicherer und wirksamer Impfstoff da sei, müsse man mit strengen Abstands- und Hygieneregeln leben, wie er zu 20 Minuten sagt. Vielleicht könne man Ende Jahr mit klinischen Studien beginnen: «Falls wir Überraschungen mit dem Virus erleben, könnte es aber auch länger dauern.»

«Lassen uns nicht unterkriegen»

Stark vom Demonstrationsverbot betroffen ist die Klimajugend, die im vergangenen Jahr bei zahlreichen Kundgebungen Teilnehmerrekorde vermeldete: «Dass wir nicht auf die Strasse können, ist sicher ein Problem», sagt Paula Schmid aus Horgen ZH, die kantonale Klimastreiks mitorganisiert. «So ist es viel schwerer, Aufmerksamkeit zu bekommen.» Die Klimabewegung lebe von grossen Kundgebungen.

Nun sucht die Bewegung nach neuen Wegen, um ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen: «Wir lassen unserer Kreativität freien Lauf», so die 16-Jährige. So habe man etwa eine Schuhdemo auf dem Sechseläutenplatz organisiert. Es seien symbolisch Schuhe auf den Platz gestellt worden für die Personen, die am Klimastreik teilgenommen hätten. «Wir lassen uns nicht unterkriegen», sagt sie. Dass die Corona-Krise im Moment die Medien dominiere, sei klar: «Wir versuchen aber alles, dass auch dem Klima genug Aufmerksamkeit zukommt.»

Krisen nicht gegeneinander ausspielen

Die Probleme, die durch die Corona-Krise an die Oberfläche gebracht würden, dürften aber nicht ignoriert werden, sagt der 17-jährige Linus Dolder aus Thun, der ebenfalls Streiks mitorganisiert. Dabei gehe es ihm etwa um die Situation des Pflegepersonals oder die Unterstützung der Swiss, die an keine Umweltbedingungen geknüpft sei. «Wir brauchen sehr dringend bessere soziale und ökologische Standards in der Wirtschaft», sagt er. Allgemein dürfe man die beiden Krisen nicht gegeneinander ausspielen.

Falls das Demonstrationsverbot noch länger andauert, müsse die Klimajugend eben weiterhin andere Protestformen nutzen, so Dolder: «So sehr uns das als Bewegung auch einschränkt.»