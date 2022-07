Index des WEF : Geht es so weiter, sind Frauen und Männer erst in 132 Jahren gleichgestellt

In Zürich demonstrierten Frauen für Gleichstellung.

Die Schweiz landet im Gender Gap Report 2022 auf Platz 13, wie am Mittwoch aus einem Bericht der Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) hervorgeht. Insgesamt betrachtet das WEF die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Politik in Sachen Geschlechter-Gleichstellung. 146 Länder wurden untersucht. Zum Vergleich: Deutschland hat es mit 80,1 Prozent knapp auf den letzten Platz der Top-10-Liste geschafft.

Besser schneidet die Schweiz gegenüber 2021 im Bereich der politischen Teilhabe ab. In dieser Kategorie wird untersucht, wie viele Frauen in politischen Ämtern tätig sind. Abgenommen hat die Gleichstellung allerdings im Bereich der wirtschaftlichen Teilhabe (Platz 47). Dort beurteilt die Studie Lohngleichheit, Erwerbstätigkeitsquote und auch die Anzahl Frauen in Kaderpositionen.