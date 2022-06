Artensterben in den Flüssen : «Geht es so weiter, wird die Fischfauna eine andere sein als bisher bekannt»

1 / 4 So fischreich wie auf diesem Foto wird es in Zukunft nicht mehr aussehen. In den luzernischen Fliessgewässern haben sich die Fänge von Bachforellen laut Fischereistatistik von ca. 3900 kg im Jahr 2020 auf nur noch ca. 1700 kg im aktuellen Jahr 2022 mehr als halbiert. Getty Images/Westend61 Während des Hitzesommers 2018 mussten Zehntausende Äschen und Bachforellen notfallmässig abgefischt werden. So wie hier im Ballenbach bei Escholzmatt LU. Nur so konnte ein Massensterben teilweise verhindert werden. Bundesamt für Umwelt Im Vierwaldstättersee und im Sempachersee ist die Lage jedoch weiterhin gut, sagt Philipp Amrein, Fachbereichsleiter Jagd und Fischerei des Kantons Luzern. 20min/Community

Darum geht’s

Die Zentralschweiz gehört mit ihren zahlreichen Seen und Flüssen zu den fischreichsten Gebieten Europas. Und das wussten wohl bereits die Römer, als sie dem damaligen Dorf Luzern seinen Namen gaben: «Luciaria». Was aus dem Latein grob übersetzt in etwa «Ort mit vielen Hechten» bedeutet. Doch mittlerweile geht es vielen der einheimischen Fischarten schlecht. Wie die Fangstatistiken des Bundes zeigen, sinken die Populationen, einige sind sogar bereits gänzlich verschwunden. Laut dem Schweizerischen Fischerei-Verband SFV sind bereits über drei Viertel aller einheimischen Fischarten gefährdet, vom Aussterben bedroht oder schon ausgestorben.

Philipp Amrein ist Fachbereichsleiter Jagd und Fischerei des Kantons Luzern. Ihm obliegt es, das Problem in den Griff zu bekommen. Im Interview erklärt er, wie die Situation in seinen Gewässern aussieht und was getan werden muss.

Herr Amrein, wie ist die aktuelle Situation in den Zentralschweizer Gewässern?

Da gilt es zwischen stehenden Gewässern und Fliessgewässern zu unterscheiden. In den stehenden Gewässern, wie dem Vierwaldstättersee oder Sempachersee sind die Fangerträge konstant. Der Sempachersee gilt nach wie vor als der ertragreichste See (kg/Hektare) in der Schweiz. In den Fliessgewässern sieht es dagegen nicht so rosig aus. Der generelle Fischrückgang machte sich in den vergangenen Jahren immer mehr bemerkbar. Sportfischerinnen und Sportfischer verzeichneten im Jahr 2020 in den luzernischen Fliessgewässern bei den Bachforellen Fänge von ca. 3900 kg und im Jahre 2022 Fänge von ca. 1700 kg. Die negativen Auswirkungen des Hitzesommers 2018 dürften sich auch im Jahr 2020 noch immer auf den Fischbestand bemerkbar gemacht haben.

Was sind die grössten Probleme?

Je nach Gewässer können unterschiedliche Ursachen die Fischfauna negativ beeinflussen. Zum Beispiel fehlende Bestockung, Wassererwärmung, Wassernutzung, Freizeitaktivitäten im oder auf dem Wasser, fehlende Renaturierungen etc. Die Fischereiwirtschaft richtet sich nach dem Gesetz des Minimums. Da können an bestimmten Gewässern nur schon kleine Veränderungen für oder gegen das Überleben von Fischen entscheiden. Man muss jedes Gewässer als Ganzes in sich betrachten. Das heisst, was für Fliessgewässer in der Napfregion gut ist, muss nicht zwingend für jene im Mittelland auch gut sein. Unterschiedliche Fischfauna stellt auch unterschiedliche Ansprüche an ihren Lebensraum, das Nahrungsangebot oder die Gewässergüte.

Während des Hitzesommers 2018 hat im Rhein bei Schaffhausen gerade einmal zehn Prozent der gesamten Äsche-Population die Wasser-Temperaturen von bis zu 27 Grad überlebt. Meteorologen prophezeien für diesen Sommer einen erneuten Hitzerekord. Kann ein solches Szenario wie im Rhein auch die Zentralschweiz treffen?

Es ist nicht auszuschliessen, dass sich ein ähnliches Szenario auch in der Reuss ereignen könnte.

Hitzesommer 2018: Im Ballenbach bei Escholzmatt LU werden Bachforellen durch die Fischereiaufsicht Luzern abgefischt und in nahegelegene Gewässer gebracht. Bundesamt für Umwelt

Damals konnte durch Notabfischung Zehntausender Bachforellen und Äschen Schlimmeres verhindert werden. Befürchten Sie, dass es diesen Sommer erneut dazu kommen muss?

Wenn ich das voraussagen könnte, wäre ich wahrscheinlich ein unbezahlbarer Prophet. Mehr zu bedenken gilt es, dass nach regenreichen Tagen oder Wochen die Wassermenge in den Gewässern extrem schnell abnimmt und sich bereits nach drei bis vier Wochen mit schönem und heissem Wetter kritische Zustände in den Fliessgewässern abzeichnen.

Umweltschützer warnen davor, dass Äschen und Forellen örtlich aussterben könnten. Wie sehen Sie diese Einschätzung?

Gerne würde ich den Prognostikern widersprechen. Geht es aber mit der generellen Erderwärmung und im Speziellen mit der Wassererwärmung so weiter, wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass die Fischfauna eine andere sein wird als bisher bekannt.

Was kann gegen das Fischsterben und den Populationsrückgang unternommen werden?

Jede noch so kleine Massnahme, die hilft, das Klima und im Speziellen das Wasser zu schützen, ist wertvoll. Tragen wir Sorge zu unserem Wasser!