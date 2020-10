Darum gehts US-Präsident Donald Trump hat das Coronavirus.

Obwohl das Weisse Haus sagt, dass der 74-Jährige die Erkrankung gut übersteht, gibt es Zweifel.

Es könnte sich um eine geschickte Wahlkampfstrategie handeln.

Seit US-Präsident Donald Trump das Coronavirus aufgelesen hat, brodelt die Gerüchteküche: Hat er das Ganze inszeniert, um sich im Wahlkampf gegen Joe Biden besser zu stellen? Hat er das Virus und erleidet einen schweren Krankheitsverlauf, den seine Präsidentschaft gefährden könnte? In wie fern verzerrt das Weisse Haus Informationen über seinen Gesundheitszustand?

Wie es Trump tatsächlich geht, ist zunächst unklar. Doch wird die Öffentlichkeit je erfahren, wie Trumps Krankheit wirklich verläuft? Der US-Experte und internationaltätiger Wahlkampfberater Dr. Louis Perron sagt: «Es hat weltweit Tradition, dass über den Gesundheitszustand von Präsidenten und Regierungschef spekuliert wird und die Öffentlichkeit nicht wirklich weiss, was Sache ist. Insofern sollte man während der kommenden Tage die News aus dem Weissen Haus mit besonderer Skepsis entgegennehmen.»

Will Donald Trump Stärke markieren?

Der Gesundheitszustand von US-Präsident Donald Trump hat sich nach Angaben von dessen Stabschef Mark Meadows stetig verbessert. «Wir sind weiterhin optimistisch, dass er im Laufe des Tages ins Weisse Haus zurückkehren kann», erklärte Meadows am Montag gegenüber dem Sender Fox News.

Doch was erhofft sich das Weisse Haus von der Botschaft, dass es Trump gar nicht so schlecht gehe?

«Bilder sind beim Management einer Krise entscheidend. Niemand weiss das besser als Reality-TV-Mann Trump», so Perron. Er kann sich auch gut vorstellen, dass Trump einen Transport ins Spital zuerst nicht zustimmte, wie US-Medien berichten: «Er will sich lieber zeigen, wie er am Pult arbeitet. Es geht um die Macht der Bilder. So ist auch zu erklären, dass er zu Fuss in das Militärkrankhaus Walter Reed ging. Er soll fit wirken.»

Wird diese PR-Strategie des Weissen Hauses aufgehen? «Es ist so viel passiert – Impeachment, Pandemie, Wirtschaftskrise–, und doch sind die Umfragen mehr oder weniger unverändert geblieben. Die Meinungen sind landesweit also mehrheitlich bereits gemacht. Daran dürften auch ein Video und Fotos aus dem Weissen Haus nichts mehr ändern – es sei denn, der Präsident sollte das Krankenhaus tatsächlich früher als vorgesehen verlassen», wie Perron sagt.

Best-Case-Szenario Comeback-Story

Und was würde das frühzeitige Verlassens des Krankenhauses für seinen Wahlkampf bedeuten? «Das könnte tatsächlich eine neue Dynamik im Wahlkampf auslösen», sagt der international tätige Wahlkampfberater. «Es wäre das Best Case-Szenario für Trump und das Weisse Haus: Ein Comeback von Donald Trump, der das Virus besiegt hat. Das am Wochenende veröffentlichte Video war dafür ein erster Schritt in der Informationspolitik des Weissen Hauses.»

Und was steckt hinter der These, dass Trump von seiner Erkrankung gewusst und Menschen in seinem Umfeld gefährdet haben soll? Perron: «Fakt ist, dass er all die Zeit zu sorglos mit dieser Pandemie umging. Letztlich weiss niemand, wer wen angesteckt hat: Fakt ist auch, dass ein Teil vom ‹Inner Circle› des Weissen Hauses nun erkrankt ist – und das 28 Tage vor der Wahl.»