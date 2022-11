In Basel wurde die Klimagerechtigkeits-Initiative angenommen. Der Flughafen gehört bei der Umsetzung nicht dazu.

Der Verein hat die Initiative lanciert und hatte am Wahl-Sonntag Grund zum Feiern: Die Initiative wurde angenommen mit 57 Prozent Ja-Stimmen.

Der Betrieb des Euro-Airports Basel/Mulhouse wird für die Klimaziele, die Basel-Stadt bis 2037 erreichen will, keine Rolle spielen. «Das hat rechtliche Gründe», weiss Agnes Jezler vom Verein für Klimagerechtigkeit.

Grosse Freude bei den Initianten der Klimagerechtigkeitsinitiative. Grosser Frust beim Nein-Komitee. Am Sonntag sprach sich die Basler Stimmbevölkerung für das Netto-Null-Ziel aus. Dieses sieht vor, dass bis im Jahr 2037 der Ausstoss an Treibhausgasemissionen im Kanton Basel-Stadt in allen Sektoren auf Null sinkt. Das betrifft unter anderem den öffentlichen Verkehr, Gewerbe, Industrie, Gebäude im Allgemeinen und Investitionen des Kantons – aber nicht der Basler Euro-Airport, der von zwei Staaten, nämlich von Frankreich und der Schweiz, gemeinsam betrieben wird.