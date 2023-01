Geht Harry und Meghan bald das Geld aus?

So viel Vermögen haben Harry und Meghan

Millionen Deals mit Netflix und Spotify

Doch das geschätzte Vermögen des Skandal-Paares ist nichts im Vergleich zu den Einnahmen, welche es seit dem Ausstieg aus der königlichen Familie generiert hat. So sollen sie beim Deal mit dem Streamingdienst Netflix, zu dem auch die sechsteilige Doku «Harry & Meghan» gehört, 100 Millionen Dollar, also rund 93 Millionen Franken, verdient haben. Dazu kommen nochmals 30 Millionen Dollar, rund 28 Millionen Franken, aus dem Deal mit Spotify. Für den Streamingdienst will das Paar mit seiner Produktionsfirma Archewell Audio Podcasts produzieren. Eine Staffel von Meghans «Archetypes»-Podcast ist bereits erschienen.

Weiter soll Harry als Vorschuss für seine Memoiren 20 Millionen Dollar, was rund 18,5 Millionen Franken entspricht, erhalten haben. Tatsächlich schossen die Verkäufe von Harrys Biografie bereits am ersten Tag der Veröffentlichung durch die Decke. Allein die englische Ausgabe soll am Dienstag insgesamt 1,4 Millionen Mal verkauft worden sein, wie der Verlag Penguin Random House in den USA meldet. Harry will von seinen Einnahmen umgerechnet 1,8 Millionen Euro (1,67 Millionen Franken) gespendet haben. Und auch in der Schweiz geht das Buch weg wie warme Weggli. So meldete Exlibris 780 Abhol-Exemplare am Mittwoch und bei Orell Füessli war nach einem Tag fast der ganze Erstbestand weg.