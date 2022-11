Martigny VS: Geht in der Westschweiz ein brutaler Pferdehasser um?

In der Gegend um Martigny VS kam es erneut zu einem mutmasslichen Fall von Tierquälerei bei einem Pferd. Es ist bereits das dritte Mal, nach einem Angriff in Martigny und im nahegelegenen Saxon. In den vergangenen Fällen wurde der Genitalbereich der Tiere verletzt. Im Kanton Freiburg und in der Waadt gab es im selben Zeitraum ähnliche Vorfälle. Ausserdem wurde in Grengiols VS ein totes Pferd aufgefunden, das möglicherweise versehentlich erschossen worden war.