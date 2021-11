Ballon d'Or: Verliert Robert Lewandowski? Lionel Messi soll Sieger feststehen

Am Montag gibt es in Paris eine Verleihung.

Am Montag wird in Paris der prestigeträchtige Ballon d’Or verliehen (ab 20 Uhr). 30 Nominierte dürfen auf die Auszeichnung hoffen. Bis zuletzt galt Robert Lewandowski als grosser Favorit. Bayern-Boss Oliver Kahn erwartet zum Beispiel, dass der Torjäger den Preis erhält. Er werde am Montag mit zur Kür nach Paris reisen, kündigte der 52-jährige Kahn an. Und: «Es würde mich zutiefst kränken, wenn er den Preis nicht gewinnen würde.»