Das Dschungelcamp wurde aufgrund der Pandemie zunächst von Australien nach Wales verlegt und schliesslich komplett abgesagt. Nun soll die RTL-Ersatzshow ab dem 15. Januar in Deutschland stattfinden: In täglichen Dschungelprüfungen müssen die Teilnehmer ihre Dschungeltauglichkeit wie gewohnt in Anwesenheit des Moderationsduos Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) unter Beweis stellen. Die Gewinnerinne n und Gewinner der Ersatz s how qualifizieren sich für das echte Dschungelcamp 2022.