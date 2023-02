«Geht nach Ausschwitz» – das erleben jüdische Kinder beim Fussball

Auch 2022 haben die Vorfälle von Antisemitismus zugenommen - nach einer massiven Steigerung im Jahr 2021. Das zeigt der Antisemitismus-Bericht des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA). Die realen Vorfälle haben von 53 auf 57 zugenommen. Die Vorfälle im Online-Bereich stiegen von 806 auf 853, was eine Zunahme von sechs Prozent bedeutet. Erstmals seit 2018 wurde dem SIG eine Tätlichkeit vermeldet. Verantwortlich für die Zunahme sei eine verschwörungsaffine Subkultur, die mit Corona entstanden sei, schreibt der SIG in seiner Medienmitteilung. 75 Prozent der Online-Vorfälle seien dieser Subkultur zuzuordnen. Der SIG und die GRA fordern von der Politik, dass sie auf Social-Media-Kanäle, insbesondere Telegram, einwirke, damit solche Hassbotschaften unterbunden werden.

Als die Eltern der betroffenen Kinder sich bei ihm meldeten, war Martin Frenkel zunächst fassungslos. «Dass Kinder mit solchen Begriffen um sich werfen, ist absurd. Irgendwoher haben sie das.» Im ersten Fall zeigte sich der gegnerische Fussball-Club sehr kooperativ und versprach, der Sache auf den Grund zu gehen. «Ich weiss nicht, was sie dann schliesslich gemacht haben. Doch ich hatte den Eindruck, dass sie die Sache ernst nehmen», sagt Frenkel. Anders beim zweiten Fall, bei dem die Verantwortlichen des anderen Clubs die Sache herunterspielten. Der «Auschwitz»-Spruch sei nicht so gemeint, auf dem Fussballplatz gehe es manchmal eben grob zu und her, wurde Frenkel beschieden. Daraufhin erstattete er Meldung an den SIG sowie an den Fussballverband Region Zürich. Beide Fussballclubs sind im Grossraum Zürich beheimatet, 20 Minuten sind die Namen bekannt.