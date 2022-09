AHV-Reform: «Geht zu weit» – politische Werbung in Post-Filiale empört Jungpolitiker

Gemäss der Post kann grundsätzlich jede Partei oder Interessensgruppe von diesem Angebot in den Filialen Gebrauch machen. «Die Post selber bleibt in politischen Belangen aber immer neutral.»

Ein Unia-Stand in einer Post-Filiale sorgt auf Twitter für Diskussionen: Ein Bild von Luca Boog, Präsident der Jungen Mitte Luzern, zeigt den Gewerkschafts-Stand mit Flyern zu den aktuellen Abstimmungen. Ein «No-go» schreibt der Jungpolitiker. Gegenüber 20 Minuten sagt der 22-Jährige: «Politische Werbung hat in der mit dem Staat verbundenen Post nichts zu suchen. Das geht zu weit.» Auf Twitter findet Boog Zustimmung. So schreibt ein User: «Mit Neutralität hat das wahrlich nicht mehr viel zu tun.» Andere merken an, dass der Post-Präsident Christian Levrat ein ehemaliger Gewerkschafter ist.