FDP-Politiker verärgert – «Geht zu weit» – Wahlplakate mit Hakenkreuz und Hitlerschnauz verunstaltet

Yiea-Wey Te (FDP) stellt sich Ende März bei den Gemeinderatswahlen in Unterengstringen zur Wiederwahl und kandidiert auch für das Gemeindepräsidium.

Auf eine Anzeige verzichtet der 38-Jährige dennoch: «Sollte es aber nochmals vorkommen, werde ich zur Polizei gehen.» Etwas nachdenklich habe ihn die Aktion trotzdem gemacht: «Ich liebe Menschen und verstehe nicht, wie Leute so etwas machen können.» Te stellt sich Ende März bei den Gemeinderatswahlen zur Wiederwahl und kandidiert auch für das Gemeindepräsidium. Weil seine Kampagne noch andauert, plant er, das Plakat zu ersetzen.

Verwendung eines Hakenkreuzes ist nicht strafbar

Die Verwendung eines Hakenkreuzes an sich ist in der Schweiz nicht unter Strafe gestellt. «Strafbar ist allerdings die öffentliche Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie», sagt Cohen. Ebenfalls verstösst auch gegen die Rassismus-Strafnorm, wer eine Person wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert.