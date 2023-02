Vertrag für Betrieb von Schweizer Zügen in EU läuft aus

Nachdem auch das Rahmenabkommen mit der EU nicht zustande kam, könnte darum der SBB-Betrieb in der EU bald sehr viel schwieriger werden.

Die aktuelle Vereinbarung zum Betrieb von Schweizer Zügen in der Europäischen Union wurde 2019 mit der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) geschlossen. Doch diese Vereinbarung läuft Ende 2023 aus. Kommt kein neues Abkommen zustande, muss die Schweiz mit jedem EU-Land ein Bewilligungsverfahren durchführen, was extrem zeitaufwendig und komplex wäre, wie «Railfreight» berichtet.

Die Vereinbarung wurde bisher jedes Jahr erneuert. Doch nachdem das Rahmenabkommen mit der EU nicht zustande kam, könnte der SBB-Betrieb in der EU bald sehr viel schwieriger werden. Dabei wäre ein allgemeines Abkommen mit der Gesamt-EU wünschenswert, weil es so viel effizienter wäre.

Anpassung des Eisenbahngesetzes nötig

Um die Zulassung von Rollmaterial für den internationalen Bahnverkehr weiterhin einfach gestalten zu können, hat der Bundesrat deshalb nach der Vernehmlassung an einer Sitzung am 22. Februar entschieden, eine Anpassung des Eisenbahngesetzes zu diesem Zweck in die Wege zu leiten, und dazu bereits einen Gesetzesentwurf präsentiert.