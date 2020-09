KKL, Löwendenkmal, Gütsch und natürlich Kapellbrücke: Vor diesen und anderen Luzerner Wahrzeichen ist der Luzerner Tänzer Young Steph in einen neuen Video zu sehen. Produziert wurde der Dance-Clip von Red Bull, der damit auf die Red Bull Media World verweist, der permanenten Ausstellung im Verkehrshaus Luzern. Noch bis 22. Oktober gibt es dort in der in der Wechselausstellung «Showbolt – Dance Your Style» nämlich laut Angaben von Red Bull schnellste Roboterkamera der Welt zu erleben. Mit dieser kann man auch eigene Clips drehen: Besucher können ihre Tanzkünste aufs Parkett legen, teilte Red Bull am Donnerstag mit.