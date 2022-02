fischstäbchenpizza - Gehypte Rezepte: «Die beste Pizza kommt endlich raus!»

Seit knapp drei Jahren wird in den sozialen Medien von der Fischstäbchenpizza gesprochen.

Neben kuriosen Pizza-Belägen, sind die Communities in den sozialen Medien bekannt dafür, besondere Rezepte zu erfinden, die regelmässig viral gehen.

«Dr. Oetker» postete in der vergangenen Woche die spannende Neuigkeit auf Twitter. Ab April 2022 kommt die «Ristorante»- Pizza mit original «Iglo»-Fischstäbchen auf den Markt. Andreas Stullens Traum ist also wahr geworden.

Love oder Hate?

Es sei das erste Produkt, das aus einem Wunsch der Social-Media-Community entsprungen sei und umgesetzt wurde, sagt Dr. Oetker in einer Mitteilung. Andreas Stullens wurde in den Hauptsitz ins ostwestfälische Bielefeld eingeladen und durfte sogar vor Ort seine Traumpizza ausprobieren. « Mach es gut, alter Seebär. Hoffentlich bist du jetzt glücklich ».

Die Social-Media-Community ist begeistert und teilt ihre Reaktionen auf Tiktok, Instagram und Twitter. «Und am Ende hat Andreas doch gewonnen. Das zeigt mal wieder, liebe Kinder, Durchhaltevermögen bewirkt, dass Eure Wünsche wahr werden» schreibt Userin @raidras. Dazu hat der Hashtag #fischstäbchenpizza bereits 1,3 Millionen Aufrufe auf Tiktok erzielt.

Einige Nutzerinnen und Nutzer freuen sich auf diese neue Tiefkühlpizza, andere halten es für eine grauenhafte kulinarische Erfindung. Wie zum Beispiel User @gianluca_kissfm, der in seinem Tiktok zeigt, was Italiener neben Ananas noch so auf ihrer Pizza hassen.