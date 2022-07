Valencia-Profi im Interview: «Geil» – Nati-Verteidiger Cömert schwärmt von Trainer Gattuso

In Spanien brachte er es in den ersten Monaten auf neun Einsätze.

Eray Cömert weilte in der vergangenen Woche mit Valencia im Trainingslager in der Schweiz.

Der 24-Jährige will unbedingt bei der WM in Katar dabei sein.

In der neuen Saison will der Nati-Verteidiger mit dem spanischen Traditionsclub durchstarten.

Eray Cömert, Ende Januar sind Sie vom FC Basel nach Valencia gewechselt. In Spanien wurden Sie am Flughafen von zahlreichen Journalisten wie ein Superstar empfangen. Waren Sie überrascht?

Ist die Fussballbegeisterung in Valencia derart gross?

Es ist ähnlich wie in Basel. Auch Valencia ist eine Stadt, die für den Verein lebt. Sie erwartet aber auch viel von uns. Wir haben trotz einer schwierigen Saison immer viel Unterstützung durch die Fans erhalten. Klar, man wird in der Stadt erkannt. Die Leute sind aber überhaupt nicht aufdringlich.

Wie haben Sie die ersten Monate in Spanien erlebt?

Sehr gut. Ich konnte dieses erste halbe Jahr gut nutzen, um mich zu adaptieren. Ich musste mich zu Beginn schon etwas an das Niveau und die Intensität gewöhnen. Aber ich habe meine Einsätze bekommen, teilweise auch von Anfang an. Ich sehe es darum als ein gelungenes erstes halbes Jahr an.