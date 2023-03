Von Stojilkovic bis Munsy: «Geiler Wettbewerb» – diese Schweizer mischen die 2. Bundesliga auf

Alleingang ab Mittellinie: Stojilkovic trifft gegen den HSV. Video: ZDF

Darum gehts Die 2. Bundesliga hat mehrere Schweizer am Start.

Wir haben die Übersicht.

Neben Leistungsträgern und Stammspielern gibt es auch Akteure, die auf dem Abstellgleis stehen.

«Zahlst du keine Kollekte, treiben wir dich zur Eintracht», krähten zwei junge Darmstadt-Fans vor dem Stadioneingang. Eintracht Frankfurt ist der Rivale aus der Region – und ihre Drohung bringen die beiden nicht ohne Lacher über die Lippen. Allgemein scheint man sich beim SV Darmstadt 98 nicht ganz ernst zu nehmen. So wird im altehrwürdigen Stadion am Böllenfalltor leicht ironisch «allez les Bleus» skandiert, in Anlehnung an die blauen Trikots.

Genauso wie die Arena, die mit mehretappigem Umbau so langsam für die Zukunft gewappnet wird, sind allerdings auch die Ambitionen der sogenannten Lilien durchaus ernst zu nehmen: Der Verein, mit dem YB eine Fan-Partnerschaft pflegt (Resultate der Berner werden gar am Totomat angezeigt), führt die Tabelle der 2. Bundesliga mit vier Punkten Vorsprung vor dem Hamburger SV an. Und dies sollte auch nach dem Direktduell am Samstag vor gut 17’000 Fans so bleiben. Denn Filip Stojilkovic, der Schweizer Rekordzugang Darmstadts (im Winter für zwei Millionen von Sion gekommen), rettete mit seinem ersten Tor für den Club einen so wichtigen Punkt.

«Jetzt bin ich angekommen», strahlte der 23-Jährige nach dem Spiel. Es sei ein sehr familiärer Club, in dem er sich sehr wohlfühle, und genau das Richtige für seinen nächsten Karriereschritt. Der Stürmer der Schweizer U-21-Nati schwärmte: «Die 2. Bundesliga ist ein richtig geiler Wettbewerb.» Ähnlich klang auch Miro Muheim (24), der Zürcher beim HSV, den 20 Minuten schlotternd in der improvisierten Mixed-Zone antrifft: «Darmstadt ist nicht gerade der Hamburger Volkspark, aber solche Spitzenspiele haben es schon in sich.»

Stojilkovic und Muheim sind zwei von insgesamt elf Schweizern, die zurzeit in der 2. Bundesliga ihr Geld verdienen. Noch. Denn beiden dürften bald das Oberhaus und Gegner wie Eintracht Frankfurt winken. Bislang aber regiert der Zweitliga-Charme, weshalb 20 Minuten beim Herauslaufen auch gerne eine Kollekte bezahlte.‌

Die elf Schweizer in der 2. Bundesliga in der Übersicht

Filip Stojilkovic, Darmstadt

Seit Ende Januar spielt der Zürcher für den Tabellenführer. «Es ist intensiver und technisch anspruchsvoller als in der Schweiz», lautet sein direkter Vergleich, «die Spieler hier sind richtige Maschinen.» Nachdem er die HSV-Abwehr alleine stehen gelassen hat, behauptet man in Darmstadt dasselbe von ihm.

Miro Muheim

«Dieses Jahr schaffen wir den Aufstieg», sagt der Linksverteidiger. Der ehemalige Chelsea-Junior war bereits vergangene Spielzeit vom FC St. Gallen an den HSV ausgeliehen. Im Sommer liess er sich dann für rund eineinhalb Millionen fest von den Rothosen verpflichten – und gehört nicht erst seitdem zu den Leistungsträgern.

Betim Fazliji, St. Pauli

Der Rheintaler avancierte in St. Gallen früh zur Kultfigur, ehe er vergangenen Juli zu Kultverein St. Pauli wechselte. «St. Pauli ist ein ganz besonderer Verein, die Heimspiele am Millerntor sind der Wahnsinn», so der 23-Jährige. Dies bedeute: mehr Emotionen, Druck und Spass. «Mit Miro Muheim gehe ich ab und zu in Hamburg essen, auch wenn er beim Rivalen HSV spielt», sagt er über seinen ehemaligen FCSG-Kumpel.

Simone Rapp, Karlsruhe

«Das Niveau ist vergleichbar mit dem besseren Teil der Super League», sagt der 30-jährige Tessiner. Nur seien die Kulissen wesentlich imposanter. Rapp kommt beim KSC normalerweise als Joker, nur zwei Spiele hat der Offensivspieler diese Saison nicht gespielt.

Jasper van der Werff, Paderborn

Die Trainings seien wesentlich härter, erklärt der St. Galler, der bereits letzte Saison von Salzburg an Paderborn ausgeliehen war. Nun gehört er fix zum Tabellenvierten, der den 24-Jährigen eigentlich als Stammkraft verpflichtete. Seit Herbst befinde sich van der Werff aber in einem Formtief. «Eine schwierige Zeit», meint er – und schreibt den Aufstieg noch nicht ab.

Ridge Munsy, Rostock

«Ein grosser Unterschied zur Super League ist die Fanbase, es ist immer volles Haus», sagt der Ex-GC-Stürmer, der seit Juli 2021 in Rostock spielt. Für den 33-jährigen Munsy heisst das: «Hier kann man richtig Fussballer sein.» Dass er trotz einwandfreiem Hochdeutsch oft auf Englisch angesprochen wird, stört ihn nicht.

Kwadwo Duah, Nürnberg

«Es hat mehr qualitativ starke Spieler», meint der Berner Kwadwo Duah, der mit sieben Toren der beste Schweizer Torschütze in der Liga ist. Der 26-Jährige, der sich seit seiner Ankunft immer wieder selbst aus der Wohnung ausgeschlossen hätte, dürfte mit seinen Leistungen die Türe für einen Platz im Oberhaus weit aufmachen.

Jan Elvedi, Regensburg

Der Zwillingsbruder von Nati-Star Nico Elvedi (26) kickt seit 2020 bei Jahn Regensburg. Seither sei jedes Wochenende ein Highlight, so der Innenverteidiger. Momentan steckt Elvedi mit dem Verein mitten im Abstiegskampf. Deshalb umso mehr: «Hier werden mehr Zweikämpfe geführt als in der Schweiz.»

Saulo Decarli, Braunschweig

Nach einem Abstecher nach Brügge und Bochum kehrte der Tessiner im Sommer zu Braunschweig zurück, wo er bereits zwischen 2014 und 2017 engagiert gewesen war. Nach einer Muskelverletzung hat der 31-jährige Decarli mittlerweile seinen Stammplatz im Abwehrzentrum zurückerobert.

Silvan Sidler, Bielefeld

Der Luzerner stiess im Sommer, zum mittlerweile entlassenen Trainer Uli Forte (48) und als Ersatz für den zu Schalke abgewanderten Landsmann Cédric Brunner (29), zur Arminia. Nach starkem Start ist der 24-Jährige beim Absteiger aufs Abstellgleis geraten.

Kemal Ademi, Sandhausen

Der Ostschweizer ist seit Sommer beim russischen Erstligisten FK Khimki unter Vertrag. Von da aus wurde er aber an Sandhausen weiterverliehen. Seither kam der 27-jährige Stürmer in acht Ligaspielen zum Einsatz (kein Tor).

