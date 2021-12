Covid-Zertifikat - «Geimpft» soll bald nur noch nach dem Booster gelten

Doppelt Geimpfte kommen nur testfrei in Lokale mit 2G+, wenn ihre Impfung nicht länger als vier Monate zurückliegt.

Nur kürzlich Geimpfte oder Geboosterte kommen ohne Test in Lokale mit 2G+.

Doppelt geimpft und trotzdem nicht zurück in der Normalität: So ergeht es ab Montag dem grössten Teil der geimpften Bevölkerung. Die 2G-Regel, die ab Montag gilt, befreit diese von der Maskenpflicht beim Kino- oder Restaurantbesuch nicht. Zutritt ins Hallenbad, in einen Club oder eine Bar haben sie nur mit negativem Test.