Massnahmen des Bundesrats – «Geimpfte müssen sich mehr einschränken als Ungeimpfte»

Die Bevölkerung wird nochmals in den sauren Apfel beissen müssen. Nach einer Krisensitzung gab der Bundesrat am Dienstag neue Massnahmen in Konsultation. Geplant sind eine ausgeweitete Zertifikatspflicht im Innenbereich, eine Zertifikatspflicht für private Treffen ab elf Personen sowie eine ausgeweitete Maskenpflicht. Bei den Massnahmen, die den Arbeitsplatz betreffen, unterscheidet der Bundesrat zwischen Geimpften und Ungeimpften. So sieht er in einer Variante eine Homeoffice-Pflicht nur für Ungeimpfte vor.