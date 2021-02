In Israel dürfen über 3,2 Millionen Einwohner seit Sonntag wieder etwa ins Fitness-Studio oder ins Theater.

Ein Green Pass, der Geimpften gewisse Erleichterungen erlaubt, steht in der Schweiz zur Debatte.

«Der Bund wird auf dem Weg zurück in die Normalität nicht um einen fälschungssicheren elektronischen Impf- und Testnachweis herumkommen», sagt ein Gesundheitsexperte.

Etwa Nationalrätin Ruth Humbel (Die Mitte) fordert, dass Geimpfte in der Schweiz in den Genuss von Erleichterungen kommen.

Israel bietet mit dem Green Pass ein Eintrittsticket zurück in die Normalität. Über 3,2 Millionen Einwohner von knapp neun Millionen Einwohnern dürfen seit Sonntag wieder Fitness-Studios, Restaurants, Theater oder Sportereignisse besuchen. Gewährt werden ihnen die Vorzüge in der Pandemie, weil sie geimpft sind oder Antikörper gegen das Coronavirus aufgebaut haben.

Openairs besuchen solle möglich sein

Im Juni will der Bund alle Impfwilligen geimpft haben. Ab dann würde auch Ruth Humbel, Präsidentin der Gesundheitskommission des Nationalrats, die Einführung eines Green Pass unterstützen. Bei einer hohen Durchimpfung sei die Einschränkung der Freiheitsrechte nicht mehr verhältnismässig, so die Mitte-Nationalrätin. «Statt noch bis im Sommer alles verboten zu lassen, sollte für Personen mit einem Green Pass der Besuch von Fussballmatches, Clubs, Openairs und Festivals wieder möglich sein.»

«Kein Privileg, sondern eine Befreiung»

Auch FDP-Ständerat Andrea Caroni befürwortet Erleichterungen für Geimpfte, sobald klar ist, dass sie andere nicht mehr anstecken. «Ab diesem Zeitpunkt wäre es verfassungswidrig, geimpfte Personen mittels Isolation oder Quarantäne einzusperren.» Sinngemäss solle dies auch für weitere Beschränkungen in Wirtschaft, Sport und Kultur gelten.

Das sei nicht etwa ein «Privileg», sondern eine notwendige Befreiung, so Caroni. «Wenn Susi den Führerschein schon hat, darf sie fahren – auch wenn Heiri noch auf seinen Prüfungstermin wartet». Am Dienstag führe seine Staatspolitische Kommission bezüglich Erleichterungen für Geimpfte eine breite Anhörung durch, so Caroni.