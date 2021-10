Neue Regeln : Geimpfte Reisende dürfen ab 8. November wieder in die USA

Die USA lassen gegen das Coronavirus geimpfte Reisende ab dem 8. November wieder ins Land.

«Die neue Reiseregelung der USA, die für ausländische Reisende eine Impfung verlangt, wird am 8. November beginnen», erklärte ein Sprecher des Weissen Hauses am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die USA hatten im März vergangenen Jahres wegen der Corona-Pandemie Einreiseverbote unter anderem für Europäer verhängt.

Einreiseverbote für China, Indien, Brasilien, Südafrika und den Iran

Die derzeitigen Regelungen untersagen Einreisen für jene, die sich in den 14 Tagen zuvor im Schengen-Raum, in Irland oder in Grossbritannien aufgehalten haben. Einreiseverbote gelten ausserdem für China, Indien, Brasilien, Südafrika und den Iran. Nicht betroffen sind US-Bürger, Menschen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis – einer sogenannten Green Card – und Inhaber bestimmter Visa mit einer Ausnahmegenehmigung.