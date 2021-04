Baden-Württemberg : Geimpfte Schweizer können wieder in Deutschland shoppen

Seit Montag gelten in Baden-Württemberg gelockerte Einreisebestimmungen. So können vollständig geimpfte Schweizerinnen und Schweizer wieder an der Grenze einkaufen.

1 / 2 Die Grenze nach Deutschland ist für Einkaufstouristen aus der Schweiz wieder weiter offen. 20-Minuten-Community Die Quarantänepflicht entfällt für Geimpfte und Personen, die eine Erkrankung hinter sich haben. 20min/News-Scout

Darum gehts Baden-Württemberg hat am Montag die Regeln für Einreisende angepasst – dies betrifft auch Einkaufstouristinnen und -touristen aus der Schweiz.

Die Quarantänepflicht entfällt für Geimpfte und Personen, die eine Erkrankung hinter sich haben.

Der Impfschutz gilt ab 14 Tagen nach der Zweitimpfung.

Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg hat seine Einreise- und Quarantänebestimmungen am Montag gelockert. Das hat laut dem «Südkurier» direkte Folgen für Schweizerinnen und Schweizer: Vollständig geimpfte Personen sowie solche, die zwischen 21 Tagen und drei Monaten zuvor eine Erkrankung erlitten, dürfen wieder ins Land reisen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen, und sich dort frei bewegen. Im letzteren Fall ist allerdings ein PCR-Test nötig. Zudem ist die vereinfachte Einreise nur Personen ohne Symptomen gestattet. Geimpfte, die Kontakt mit einer infizierten Person hatten, müssen sich aber nicht mehr isolieren.

Der Impfschutz wird anerkannt, wenn seit der letzten vorgeschriebenen Impfung 14 Tage vergangen sind. Für Einreisende aus Virusvariantengebieten gilt die Befreiung von der Quarantäne allerdings nicht.

Dies gilt auch in die andere Richtung: Vollständig geimpfte Personen oder solche, die eine Dosis erhalten haben und in der Vergangenheit an Covid-19 erkrankt waren, dürfen ohne Quarantäne einreisen. Dies gilt allerdings nicht für Personen aus Hochrisikogebieten wie Sachsen oder Thüringen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Hotline bei Angststörungen und Panik, Tel. 08 48 801 109 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Tel. 143

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!