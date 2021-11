ETH-Professor zu neuer Virusvariante - «Geimpfte und Genesene werden auch bei Omikron einen Vorteil haben»

Noch weiss niemand, wie gefährlich sie ist: Die in Südafrika erstmals entdeckte Virusvariante B.1.1.529 beschäftigt aktuell Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit. Auch Manfred Kopf, Professor für Molekulare Biomedizin an der ETH Zürich, hält es für möglich, dass die Impfung gegen die neue Variante schlechter wirkt.

Die WHO stuft die neue Coronavirus-Variante B.1.1.529, die erstmals Ende November in Südafrika nachgewiesen wurde, als besorgniserregend ein. Was die Virusvariante so gefährlich macht: Omikron hat insgesamt 32 Mutationen im Spike-Protein. Dieser Teil des Virus ist derjenige, den unser Immunsystem erkennt. «Die unglaublich hohe Anzahl von Mutationen des Spike-Proteins legen nahe, dass diese Variante wirklich besorgniserregend sein könnte», sagt etwa der britische Virologe Tom Peacock vom Imperial College London.