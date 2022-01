Mexiko : Geimpfter argentinischer Sänger stirbt infolge einer Corona-Infektion

Der mexikanisch-argentinische Liedermacher Diego Verdaguer ist an Komplikationen infolge des Coronavirus gestorben. Seine Familie nimmt in einem emotionalen Post Abschied von ihm.

Der mexikanisch-argentinische Liedermacher Diego Verdaguer ist an Komplikationen infolge des Coronavirus gestorben. Wie seine Tochter Ana Victoria am Freitag durch Verdaguers Plattenfirma Diam Music mitteilte, starb er am Donnerstagnachmittag in Los Angeles. Er wurde 70 Jahre alt.