Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Darum ist Stürmung letzte Option

1 / 4 Seit Samstagabend hält ein Mann seine vierjährige Tochter am Hamburger Flughafen als Geisel fest. Jonas Walzberg/dpa Hintergrund der Geiselnahme soll nach Polizeiangaben ein Sorgerechtsstreit sein. Bodo Marks/dpa Neben Spezialeinheiten der Polizei sind auch Psychologen vor Ort. Diese stehen mit dem Geiselnehmer in Kontakt. Bodo Marks/dpa

Darum gehts Ein bewaffneter Mann hält seit Samstagabend am Flughafen Hamburg seine Tochter als Geisel.

Der Mann durchbrach mit einem Auto eine Absperrung und fuhr auf das Rollfeld.

Polizeipsychologen stehen mit dem Mann in Kontakt und verhandeln über die Freilassung der Tochter.

Der Polizeipsychologe Christian Weidkuhn erklärt, wie solche Verhandlungen funktionieren und warum eine Stürmung die letzte Option ist.

Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen dauert an. Seit Samstagabend steht die Polizei mit dem Vater, der seine Tochter entführt hat, in Kontakt. Nebst den Spezialeinheiten der Polizei sind auch Psychologen vor Ort. Der Polizeipsychologe und - ausbilder Christian Weidkuhn erklärt, wie die Polizei in einem solchen Fall vorgeht.

Wie kann es dazu kommen, dass ein Vater seine eigene Tochter als Geisel nimmt?

Es scheint sich um eine Verzweiflungstat des Mannes zu handeln. Der Hintergrund der Handlungen des 35-jährigen Vaters ist offenbar ein Sorgerechtsstreit mit seiner Frau. Der Vater wollte sich mit der vierjährigen Tochter aus dem Staub machen und ins Ausland flüchten.

Wie geht die Polizei bei einer solchen Geiselnahme vor?

Die höchste Priorität in dieser Situation ist die Freilassung des Kindes. Im ersten Schritt versucht die Polizei, den Geiselnehmer dazu zu bewegen, das Kind freiwillig gehen zu lassen. Dafür setzt die Polizei speziell ausgebildete Verhandlungsführerinnen und Verhandlungsführer sowie und Polizeipsychologinnen und Polizeipsychologen ein. Diese haben die Aufgabe, den Geiselnehmer durch Gespräche aus seinem irrationalen emotionalen Zustand rauszuholen und ihn zu beruhigen. Dabei ist es wichtig, dem Geiselnehmer Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen und ihm nicht zu drohen.

Die Verhandlungen dauern nun schon mehrere Stunden an. Ist das ein Zeichen, dass sie nicht fruchten?

Solche Verhandlungen können Stunden, wenn nicht Tage dauern. In einem solchen Ausnahmezustand kann ein Täter sehr lange in einem aufgewühlten, emotionalen Zustand verharren. Um ihn zu beruhigen, kann es zum Beispiel auch sein, dass ihm nahestehende Personen wie Freunde, Eltern oder seine Frau sowie Tiere beigezogen werden. Im Gespräch können diese Personen die emotionale Starre des Täters aufbrechen und ihn mit anderen, positiven Emotionen wie Zuneigung oder Liebe ansprechen. Gleichzeitig versucht die Polizei auch, so viele Hintergrundinformationen über den Täter und den Fall zu sammeln, um im Gespräch mit ihm besser auf ihn eingehen zu können. Zum Teil wird bereits bei den Verhandlungen auch die Staatsanwaltschaft schon eingeschaltet, um dem Täter die rechtliche Situation zu erklären. All das braucht Zeit.

Darf die Polizei dem Täter falsche Versprechungen machen?

In der Regel gibt es das nicht. Die Polizei muss die Fakten- und Rechtslage so kommunizieren, wie sie ist. Falsche Versprechungen oder Beschönigungen würden nicht dem Ethik-Kodex der Polizei entsprechen. Als allerletzter Ausweg, wenn es etwa um sehr viele Menschenleben geht, kann es aber sein, dass die Polizei eine Notlüge macht.

Während der Geiselnahme ist der gesamte Flughafen gesperrt. Wie hoch ist der Druck für die Polizei, rasch zu handeln?

Im Zentrum stehen für die Polizei immer das Opfer und der Täter. Es gibt immer einen Druck, schnell zu handeln, doch eine professionelle Polizeibehörde lässt sich davon nicht beeindrucken. Wirtschaftliche Schäden sind nichts im Vergleich zu Menschenleben. Ausserdem weiss die Polizei nicht, ob sich im Auto des Täters vielleicht noch Sprengstoff befindet.

Wann wird ein Eingreifen der Polizei unausweichlich?

Ein Zugriff ist für die Polizei die letzte aller Optionen. Erst wenn die Polizei merkt, dass der Täter nicht mehr zur Einsicht kommt und das Gefahrenpotential steigt, muss sie ein Eingreifen in Betracht ziehen. Anhand der Stimme des Täters kann die Polizei unter anderem erkennen, ob sich die Situation zuspitzt. Bei einer Stürmung riskiert die Polizei, dass es Tote gibt. Der Vater würde so stark in die Enge getrieben, dass er mit grosser Wahrscheinlichkeit keinen anderen Ausweg mehr sieht, als seine Tochter und sich umzubringen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Vater die Tochter freilässt?

Laut einer Sprecherin der Hamburger Polizei steht der Vater mit den Einsatzkräften in Kontakt und will mit ihnen sprechen. Das ist ein positives Signal. Er will dem Kind voraussichtlich nichts antun.

Ich rechne damit, dass er die Tochter freilässt.