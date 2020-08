vor 48min

Neuer Look

«Geister Meister 2020» – so fährt das neue YB-Tram durch Bern

Beim Meistertitel 2019 sangen die Berner Fussballfans «Sofa-Schwiizer-Meister» in Endlosschleife. Heuer wurde YB beim dritten Saisonsieg in Folge zum «Geister Meister» gekürt. Auch das YB-Tram von Bernmobil hat nun entsprechend seinen Look angepasst.

1 / 6 Das YB-Meistertram ist seit Samstag im neuen Look auf dem Netz von Bernmobil unterwegs. Foto: Facebook / BSC Young Boys Aktualisiert wurden etwa die Jahreszahlen der Meistertitel. Den bisherigen 13 Meisterjahren wurde nun das Jahr 2020 angefügt. Facebook / BSC Young Boys Auch sind sämtliche Unterschriften der Mannschaft 2019/2020 auf dem Tram zu sehen. Facebook / BSC Young Boys

1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1986, 2018,2019… und 2020: Das YB-Tram von Bernmobil fährt seit diesem Samstag mit den aktualisierten Meisterjahren durch die Stadt. Aber nicht nur das. Dem gesamten Gefährt ist ein neuer Look verpasst worden. Auch neue Details gibt es zu entdecken.

So steht nicht mehr nur in grossen Lettern «Schweizer Meister» auf dem Fahrzeug. Auf der Aussenseite des Führerstands ist heuer auch der Schriftzug «Geister Meister 2020» zu lesen. Ebenso ist das zwinkernde Gespenst auf dem Tram zu sehen, das die YB-Spieler auf ihren Meister-Shirts beim Sieg im Wallis trugen.