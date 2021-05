Eigentümer (79) gibt auf - «Geister-Raststätte» wird sich selbst überlassen

Nach seinem Ableben geht das Restaurant in seine Erbmasse. Was damit passiert, sei ihm egal.

Der Eigentümer der «Geister-Raststätte» am Walensee hört auf, mit den Behörden zu kämpfen.

Für die verlassene Autobahnraststätte in Obstalden GL am Walensee gibt es noch immer keine Lösung. Dies wird wohl noch lange so bleiben, denn der Eigentümer Heinz Peter Moravcik möchte sich nicht länger den Kopf über Lösungen und Bewilligungen zerbrechen. Nachdem er die Raststätte für 800’000 Franken erworben hat, haben keine seiner Pläne funktioniert. Die Bewilligung für ein Wohn- und Gewerbehaus wurde nicht erteilt, dann wurde auch noch die Autobahnzufahrt gesperrt, als eigenes Wohnhaus darf die Raststätte auch nicht genutzt werden und verkaufen konnte Moravcik die Liegenschaft ebenfalls nicht. Er bleibt darauf sitzen.