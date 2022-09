Grabstätten in Isjum: Geisterdörfer und Grabstätten – so sieht es nach dem Russen-Rückzug aus

Die Ukraine teilte letzte Woche mit, dass sie an mehreren Fronten ein Gebiet von insgesamt rund 6000 Quadratkilometern zurückerobert habe. Russische Truppen waren insbesondere in der Region Charkiw zum Rückzug gezwungen. Unsere 20-Minuten-Reporterin Ann Guenter berichtet exklusiv aus der befreiten Stadt Isjum in der Ostukraine.