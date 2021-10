Unfall in Oberriet SG : Geisterfahrer (88) kollidiert auf A13 mit Lenkerin – beide verletzt

Am Samstagnachmittag wurde auf der A13 ein Geisterfahrer gemeldet. Der 88-jährige Mann kollidierte mit einer korrekt entgegenkommenden 37-jährigen Frau. Der Rentner musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden.

Ein Geisterfahrer verursachte am 2. Oktober 2021 einen schweren Unfall auf der Autobahn A13.

Am Samstag kurz nach 15.30 Uhr hat die Kantonspolizei St. Gallen die Meldung von einem Geisterfahrer auf der A13 erhalten. Ein 88-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto aus bislang unbekannten Gründen in Oberriet in die falsche Autobahneinfahrt ein. Er fuhr schliesslich als Geisterfahrer von Oberriet Richtung Kriessern und prallte mit seinem Auto frontal ins Auto einer korrekt entgegenkommenden 37-jährigen Frau.