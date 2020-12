Autobahn A14 – A2 : Geisterfahrer fährt 15 Kilometer auf Autobahn

In der Nacht auf Dienstag wurde auf der Autobahn A14 ein Geisterfahrer gesichtet. Dieser soll in Rotkreuz auf die Autobahn gelangt sein, bevor die Polizei ihn rund 15 Kilometer später in Luzern stoppen konnte.