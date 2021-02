Ein 39-jähriger Geisterfahrer war am Samstag, 13. Februar, alkoholisiert auf der A1 zwischen Payerne und Yverdon Sud unterwegs. Er fuhr gegen 23 Uhr auf der falschen Spur durch den Pomy-Tunnel, wo ihn die Polizei lokalisierte, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie konnten ihn an der Kreuzung Yverdon Sud anhalten.