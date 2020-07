vor 1h

Polizeimeldungen Ostschweiz

Geisterfahrer kreuzt Fahrzeuge, verunfallt und fährt trotzdem weiter

In der Nacht auf Dienstag war in der Ostschweiz während längerer Zeit ein fahrunfähiger Mann als Geisterfahrer unterwegs. Der 38-Jährige kreuzte mehrere Fahrzeuge. Schliesslich konnte er in Jona kontrolliert werden.

von Michel Eggimann

Rapperswil-Jona SG, 28.07.2020: Am Dienstag, in der Zeit zwischen 2.15 Uhr und 3.30 Uhr, ist ein fahrunfähiger Mann über längere Zeit als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Der 38-jährige Autofahrer wendete bei einer Einfahrt und kreuzte auf seiner Fahrt unter anderem einen Lastwagen in einem Tunnel. Der Mann konnte schliesslich von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen kontrolliert werden.

Der 38-jährige Autofahrer fuhr in Tuggen auf die Autobahn A15 in Richtung Reichenburg. Gleich nach der Einfahrt wendete er und fuhr als Geisterfahrer auf dem Überholstreifen in Richtung Hinwil, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Obwohl er im Buechbergtunnel einen Lastwagen kreuzte, fuhr der Mann weiter und an der Ausfahrt Schmerikon vorbei.

Im Uznabergtunnel kreuzte er zwei weitere Fahrzeuge, setzte seine Fahrt aber erneut fort. Anschliessend prallte der Pneu seines Autos zwischen dem Balmenraintunnel und dem Erlentunnel gemäss seinen eigenen Angaben in eine Klappbacke und platzt dadurch. Der 38-Jährige fuhr auf der Felge weiter, verliess in Jona die Autostrasse und hielt auf einem Ausstellplatz an. Unterwegs war er zwischen 2.15 Uhr und 3.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag.

Auf dem Ausstellplatz konnte der Autofahrer von einer Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen kontrolliert werden. Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft, weshalb eine Blut- und Urinprobe angeordnet wurde. Seinen Fahrausweis hätte er bereits wegen einem anderen Verkehrsdelikt abgeben müssen, weshalb er ihm direkt abgenommen wurde. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 3000 Franken.