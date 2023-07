Silenen UR : Geisterfahrer verursacht mit gestohlenem Auto einen Unfall 

Ein Autofahrer ist am Dienstag mit einem Fahrzeug, das zuvor in Luzern gestohlen worden war, auf der Autobahn A2 in Richtung Süden gefahren. Aus noch ungeklärten Gründen beging der Automobilist auf der Autobahn verschiedene schwerwiegende Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, wobei er schlussendlich als Geisterfahrer in Fahrtrichtung Nord unterwegs war. Dies teilte die Kantonspolizei Uri am Mittwoch mit.