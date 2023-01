Neuenhof: Geisterfahrer wendet auf A1

Verfolgungsjagd auf der Autobahn: In der A1-Überdachung bei Neuenhof führte die Kantonspolizei Aargau in der Nacht auf Donnerstag eine Fahndungs- und Verkehrskontrolle durch. Kaum war die Grosskontrolle kurz nach Mitternacht eingerichtet, gingen Meldungen über einen Falschfahrer ein. Wie sich zeigte, hatte dieser in Richtung Bern fahrend vor der Kontrollstelle gewendet und fuhr nun im Gegenverkehr in Richtung Zürich zurück. Dabei kam es auf Zürcher Kantonsgebiet zu einer Streifkollision mit einem anderen Auto.