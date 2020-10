Schwerer Unfall bei Morges VD : Geisterfahrerin (44) stirbt bei Frontalkollision – zwei Verletzte

Im Kanton Waadt ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Offenbar befand sie sich auf der falschen Spur der Autobahn A1.

Die Falschfahrerin war gegen 21.40 Uhr in entgegengesetzter Richtung von Aubonne in Richtung Lausanne unterwegs, Das andere Auto befand sich normal auf der linken Fahrspur in Richtung Genf. Trotz eines Ausweichversuchs der beiden Autofahrer kam es zu einem Frontalzusammenstoss zwischen ihren Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte.