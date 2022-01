Beckenried NW : Geisterfahrerin nach zwölf Kilometern gestoppt

Eine 62-jährige Lenkerin aus Italien folgte auf der A2 im Kanton Nidwalden der Aufforderung ihres Navigationssystems und kehrte um.

Der Kantonspolizei Nidwalden wurde in der Nacht auf Samstag kurz nach 2 Uhr gemeldet, dass in der Südröhre des Seelisbergtunnels eine Falschfahrerin Richtung Norden unterwegs sei, wie die Kapo in einer Medienmitteilung schreibt. Die sofort ausgerückte Patrouille konnte das in Italien immatrikulierte Fahrzeug und die «überforderte» Lenkerin auf der offenen Strecke der A2 anhalten.