Basel: Geisterfahrt endet in Veloständer

Der Veloständer in der Grünpfahlgasse stoppte den Lieferwagen, ein paar Meter weiter hätte er in ein Tram oder Passanten rollen können.

Ein ungenügend gesicherter Lieferwagen rollte am Donnerstagnachmittag in Basel in rund 15 parkierte Fahrräder, wie die Basler Kantonspolizei mitteilt. Personen seien beim Unfall keine zu Schaden gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rollte der mit Baumaterial beladene Lieferwagen vom Rümelinsplatz in die abschüssige Grünpfahlgasse, nachdem der Lenker ausgestiegen war.